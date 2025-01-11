Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İHA

Muğla'da Turgutreis Mahallesi'nde O.G. ve D.O. isimli şahısların konakladığı aparta Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde arama köpeği "Uçak" ile birlikte arama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada 8 paket halinde bin 50 gram bonzai, 25 gram amfetamin, 1 adet hassas terazi, 96 adet kilitli poşet, 3 adet aseton, 9 bin 550 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevki edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.