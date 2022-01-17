Muğla'da vaka sayıları yükseldi

25-31 Aralık tarihleri arasında yüzde binde 188,25 olan vaka sayısı 1-7 Ocak tarihleri arasında artış gösteren Muğla, yüz binde 605,33’e yükselerek, kırmızı alarm verdi.

Türkiye’de aşılama sürecinin en başarılı ili olarak ilk Mavi’ye dönen Muğla, son bir hafta içinde artan vaka sayıları ile adeta kabusu yaşıyor.

Aşılama oranında yüzde 86,5’e ulaşan Muğla’da vaka sayısı da her geçen gün artıyor.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı haftalık vaka sayılarında yüz bin kişide en fazla artış yaşayan iller arasında ilk üç il içinde yer alan Muğla, 1-7 Ocak tarihleri arasında bir önceki haftaya oranla yüzde 221,56 artış yaşadı.

VAKALAR YÜZ BİN KİŞİDE 605,33'E ÇIKTI

25-31 Aralık tarihleri arasında yüz bin kişide 188,25 olan oran, 1-7 Ocak tarihleri arasında yüz bin kişide 605,33’e çıkarak en fazla vaka artışının yaşandığı iller sıralamasına girdi.