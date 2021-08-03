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- Muğla'da yangın yazlık villalara sıçradı
Muğla'da yangın yazlık villalara sıçradı
Muğla'nın meydana gelen yangın Gökova sahilindeki villalara sıçradı. Yangının büyümesiyle tatillerini bu bölgede geçiren yazlıkçılar evlerini boşalttı.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 19:26
Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde 5 gün önce başlayan orman yangını binlerce hektarlık alanı küle çevirdi.
YANGIN, VİLLALARA SIÇRADI
Yaşanan facia devam ederken, çok sayıda vatandaş bulundukları yerleri terketmek zorunda kaldı.
Bugün yangın etkisini Gökova sahilindeki tatil sitelerinde hissettirdi.
ÇATI KATLARI VE PERGOLELER YANDI
İki tatil sitesi ekipler tarafından boşaltılırken, Bazı villaların çatı katları, pergoleleri yandı.
Öte yandan jandarma güçleri Gökova'nın boşaltılması için talimat verdi.
Ören Bodrum karayolu ulaşıma kapatıldığı da öğrenildi.