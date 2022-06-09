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- Muğla'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çifte araba çarptı: 1 ölü
Muğla'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çifte araba çarptı: 1 ölü
- 09.06.2022 - 12:53
- Güncelleme : 09.06.2022 - 13:06
Yaya geçidi kuralının uygulanmadığı ülkemizde bir can kaybı daha yaşandı...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Yanıklar mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında Feridun A.'nın kullandığı 48 FA 456 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Günay ve Hasan Budak çiftine çarptı.
Yaya geçidinden geçen çifte çarptı
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Günay Budak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Budak ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Budak'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Gözaltına alındı
Günay Budak’ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Feridun A.’yı gözaltına aldı.