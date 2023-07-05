Muğla'da Yunanistan unsurlarınca itilen 31 göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılırken bir çocuğun tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

AA

Türkiye düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor.

Bu mücadele diğer ülkelerin aksine insani değerler çerçevesinde devam ediyor.

Yunan güçleri yine Ege'de, Bodrum açıklarında göçmenleri ölüme terk etti.

31 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya getirdi.

1 kişinin tedavisi yapıldı

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan bir çocuğun tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği bildirildi.