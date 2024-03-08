Muğla'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 22 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA
Ülke genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor.
Yurda yasa dışı yollardan girmeye ya da çıkmaya çalışan göçmenler tek tek yakalanıyor.
Son olarak operasyonların adresi Muğla oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Mart saat 08.20'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Ölüme terk edilen 22 göçmen kurtarıldı
İhbar üzerine ekipleri harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmeni kurtardı.
60 göçmen yakalandı
Ekipler aynı tarihte, Bodrum açıklarında saat 02.25 ve 03.55'te yurt dışına çıkmaya çalışan 16'sı çocuk, 60 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış