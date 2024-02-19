Muğla'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 32 göçmen kurtarıldı

İHA
Yetkililerin düzensiz göçle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...
Ekiplerin düzenlediği çalışmaların son adresi Muğla oldu.
Kaçak göçmen ihbarı üzerine
Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Ölümle burun buruna olan kaçak göçmenler için ekipler harekete geçti.
4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı
Ekipler, Sahil Güvenlik Botu ile göçmenlerin bulunduğu bölgeye gitti.
Yunanistan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen lastik botu içerisinde 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler tarafından karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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