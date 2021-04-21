Muğla'daki Akbük Koyu'nda yıkım çalışmaları devam ediyor

Pandemi öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Akbük Koyu'nda imara aykırı yapıların yıkımı sürerken, kalan 8 yapının yıkımının da bugün sonlanması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı.

Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıkların bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen aralarında pansiyon, restoran ve konutların da bulunduğu 33 yapının ise pazartesi günü yıkım işlemine başlandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

8 YAPININ YIKIMI BUGÜN TAMAMLANACAK

33 yapıdan şu ana kadar 14'ünün yıkıldığı, 11 mülk sahibinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı, geri kalan 8 yapının yıkımlarının bugün tamamlanması bekleniyor.









