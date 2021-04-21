Euro
9.8149
0.47%
Dolar
8.1614
0.67%
Altın
467.82
0.86%
Borsa
1.352
-0.97%
Bitcoin
447.999
-1.63%
EXEN Coin
25.94
-1.36%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Muğla'daki Akbük Koyu'nda yıkım çalışmaları devam ediyor

    Pandemi öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Akbük Koyu'nda imara aykırı yapıların yıkımı sürerken, kalan 8 yapının yıkımının da bugün sonlanması bekleniyor.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'daki Akbük Koyu'nda yıkım çalışmaları devam ediyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı.

    Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıkların bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu.

    Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen aralarında pansiyon, restoran ve konutların da bulunduğu 33 yapının ise pazartesi günü yıkım işlemine başlandı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

    Muğla daki Akbük Koyu nda yıkım çalışmaları devam ediyor #1

    8 YAPININ YIKIMI BUGÜN TAMAMLANACAK

    33 yapıdan şu ana kadar 14'ünün yıkıldığı, 11 mülk sahibinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı, geri kalan 8 yapının yıkımlarının bugün tamamlanması bekleniyor.

    Muğla daki Akbük Koyu nda yıkım çalışmaları devam ediyor #2

    Muğla daki Akbük Koyu nda yıkım çalışmaları devam ediyor #3

    Muğla daki Akbük Koyu nda yıkım çalışmaları devam ediyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir