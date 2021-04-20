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    Muğla'daki Akbük koyunda yıkım çalışmaları sürüyor

    Muğla'daki Akbük koyunda yıkım çalışmaları sürüyor

    İdari yargı süreçleri tamamlanmasının ardından dün yıkımına başlanan 32 yapıya yönelik işlemler bugün de devam ediyor.
    • AA
    • 20.04.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 13:23
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    Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda dün kaçak yapıların yıkımına başlandı.

    Yıkıma giden ekiplere vatandaşlar tarafından karşı çıkılmasının ardından güvenlik önlemleri genişletilirken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de 32 yapının yıkımına yönelik gözetimini sürdürdü.

    ORMANLIK ALANDAKİ KAÇAK YAPILARA GEÇİLDİ

    İkinci gün de ekipler, erken saatlerde ormandaki kaçak yapıların yıkımına başladı. Akbük Koyu'ndaki yıkım çalışmalarının cumaya kadar devam edeceği öğrenildi.

    Muğla'daki Akbük koyunda yıkım çalışmaları sürüyor VİDEO

    Muğla daki Akbük koyunda yıkım çalışmaları sürüyor #1

    "RANT UĞRUNA DOĞAYI TALAN EDENLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

    Menteşe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Doğal güzelliğe sahip koyun, mavi yolculuğun önemli destinasyonlarından olduğu vurgulanan açıklamada, "Yıkılan yerler, kararı kesinleşmiş, yargı yolu artık kapanmış yapılardır. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş ve buna karşı idari yargı süreçleri reddedilerek iptali kesinleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Muğla daki Akbük koyunda yıkım çalışmaları sürüyor #2

    YIKIM, 2020'DE BAŞLADI

    Bu yıkım sürecinin yeni olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yıkım, 2020'de başlamasına rağmen alınan yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle yarım kalmıştır. Kararın kalkmasıyla yıkım süreci yeniden başlamıştır. Tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ve yargı kararlarına uygun şekilde, doğayı tehdit ve talan eden tüm kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemlerimiz kararlılıkla devam edecek. Akbük'te rant uğruna doğayı talan edenlere, kanunları hiçe sayarak kaçak yapılar inşa edenlere asla göz açtırmayacağız."

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