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    Muğla'daki alevler iki otelin bahçesine kadar geldi

    Muğla'daki alevler iki otelin bahçesine kadar geldi

    Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 18:52
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    Muğla'nın Milas ilçesinde Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

    Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

    ALEVLER 5 YILDIZLI OTELİN BAHÇESİNE KADAR GELDİ

    Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi.

    İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı.

    Muğla'da orman yangını otelin bahçesine dayandı

    TEKNE SAHİPLERİ, OTELLERDE KALAN TURİSTLERİ TAHLİYE ETTİ

    Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

    Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

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