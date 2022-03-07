Muğla'daki anne hayatını yürüme engelli çocuklarına adadı

Friedreich ataksisi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen iki çocuğuna tüm fedakarlıkları yapan anne Selma Yıldız, çocuklarının daha rahat dolaşmaları için akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Nusret (55) ve Selma Yıldız çiftinin kızları Özlem (26), ilkokul 4'üncü sınıftayken sürekli düşme problemi yaşayınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Özlem'e, bir kas hastalığı olan Friedreich ataksisi teşhisi kondu. Özlem Yıldız, gördüğü tedavilere rağmen 2015 yılında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

2 KARDEŞ KAS HASTALIĞINA YAKALANDI

Özlem'in ardından kardeşi Özer Yıldız (21) da 3 yıl önce aynı hastalığa yakalandı ve tedavilere rağmen yürüyemedi. Ortaokul mezunu 2 kardeş, rahatsızlıkları nedeniyle lise eğitimine başlayamadı.

Hayatını çocuklarına adadığını belirten Selma Yıldız, "Özlem ve Özer'in morallerini yüksek tutarak, pozitif enerji vermeye çalışıyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN RAHAT DOLAŞMASI İÇİN AKÜLÜ SANDALYEYE İHTİYACI VAR"

Yıldız, eşiyle birlikte çocuklarına bebekler gibi baktıklarını vurgulayarak, "Bir dediklerini, iki etmiyorum. Hastalansalar sabaha kadar başlarında beklerim. O kadar zor günler geçirdim ki; pes etmedim. Onlara yaşamanın ne kadar değerli olduğunu anlatıyorum. Annelik fedakarlık ister. Her annenin bu bilinçle hareket etmesini istiyorum. Tek isteğim, bu rahatsızlığın tedavisinin bulunması. Çocuklarımın daha rahat dolaşmaları için de akülü sandalyeye ihtiyacımız var. Oğlumun akülü tekerlekli sandalyesi arızalı kızımın ise hiç olmadı" dedi.

"BÖYLE ANNEYE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Özlem Yıldız ise annesinin hakkını asla ödeyemeyeceklerini belirterek "Onu kelimeler ile anlatamayız. Bizim için gecesini gündüzüne katıyor. Böyle anneye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Her anını bizimle geçiriyor" diye konuştu.

"ZİHNİMİZDEKİ ENGELLERİ KALDIRALIM"

Yazdığım şiirler ile başta engelliler olmak üzere insanlara neler yapabileceklerini göstermek istediğini ifade eden Özlem Yıldız, "Şiirlerimi kitaplaştırmanın hayalini kuruyorum. Başaramayacağımız bir şey yok. Yürüyemiyorum ama sandalye ayaklarım oldu. Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil; kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım" ifadelerini kullandı









