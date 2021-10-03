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    Muğla'daki santralin marangoz atölyesinde yangın çıktı

    Dalaman ilçesindeki beton santralinin marangoz atölyesinde gerçekleşen yangın, bölgeye gelen ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 23:08
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    Muğla'daki santralin marangoz atölyesinde yangın çıktı

    Muğla’nın Dalaman ilçesinde yangın meydana geldi.

    Beton santralinin marangoz atölyesinde çıkan yangında işyerindeki malzemeler yandı. İşyerindeki yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

    EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Marangoz atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

    Elektrik kaçağı sonrası çıktığı belirtilen yangında işyerinde bulunan tiner, boya ve muhtelif marangoz malzemeleri zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

    Muğla daki santralin marangoz atölyesinde yangın çıktı #1

    Muğla daki santralin marangoz atölyesinde yangın çıktı #2

    Muğla daki santralin marangoz atölyesinde yangın çıktı #3

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