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- Muğla'daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi
Muğla'daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi
Muğla'da devam eden yangınlara yapılan müdahale, AA ekibi tarafından yangın söndürme helikopterinin içinden görüntülendi.
- AA
- 03.08.2021 - 19:51
Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 7'nci gününde de devam ediyor. 156 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber oldu.
Hala kontrol alınamayan yangınların bir adresi de Muğla.
MUĞLA'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.
ÇALIŞMALAR, HELİKOPTERİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLEDİ
Söndürme çalışmalarına katılan AA ekibi, müdahaleleri yangın söndürme helikopterinin içinden görüntüledi.