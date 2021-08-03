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    Muğla'daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi

    Muğla'da devam eden yangınlara yapılan müdahale, AA ekibi tarafından yangın söndürme helikopterinin içinden görüntülendi.
    • AA
    • 03.08.2021 - 19:51
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    Muğla'daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi

    Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 7'nci gününde de devam ediyor. 156 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber oldu.

    Hala kontrol alınamayan yangınların bir adresi de Muğla.

    MUĞLA'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.

    ÇALIŞMALAR, HELİKOPTERİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLEDİ

    Söndürme çalışmalarına katılan AA ekibi,  müdahaleleri yangın söndürme helikopterinin içinden görüntüledi.

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #1

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #2

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #3

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #4

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #5

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #6

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #7

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #8

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #9

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #10

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #11

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #12

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #13

    Muğla daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi #14

     

     

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