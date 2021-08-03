Haberler

Gündem Haberleri

Muğla'daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi

Muğla'daki yangına müdahale, helikopterin içinden görüntülendi

Muğla'da devam eden yangınlara yapılan müdahale, AA ekibi tarafından yangın söndürme helikopterinin içinden görüntülendi.