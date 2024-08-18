Muğla'daki yangını çıkardığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı. Yangının arıların saldırganlaşmasını önlemek için kullanılan körükte yakılan ateşten çıktığı belirlendi.

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AA

Orman yangınlarına son dönemde artış yaşandı.

Muğla da bu yangınlardan en çok etkilenen şehirlerden biri.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yatağan ilçesinde meydana gelen yangınlarla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Yatağan’da meydana gelen orman yangını ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Yava Mahallesi’nde yangının başladığı bölgede arı kovanları olduğunu belirledi.

KÖRÜKTE YAKILAN ATEŞ ÇIKARDI

İncelemelerini derinleştiren ekipler, yangının arıcıların arıların saldırganlaşmasını önlemek için kullandığı körükte yakılan ateşten çıktığını belirledi.

Bunun üzerine bölgedeki arı kovanlarının sahibi olan 78 yaşındaki M.Ş. ve 37 yaşındaki oğlu İ.Ş. gözaltına alındı.

DATÇA İLÇESİNDE DE ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan Datça’daki orman yangını ile ilgili de çalışma yapan jandarma ekipleri, bölgede kasten yangın çıkardığı değerlendiren bir şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu.

Durmayıp dağlık araziye doğru kaçan şahsın peşine düşen ekipler, yabancı uyruklu 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Orman yangınları ile ilgili gözaltına alınan 3 şahsın sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)