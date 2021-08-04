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    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi

    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi

    Alevler Orhaniye-Selimiye karayolu arasında Delikliyol mevkisinden deniz kenarına ilerledi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme gemisi sevk edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.08.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 11:47
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    Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalenin yanı sıra denizden de müdahale başladı.

    Söndürme çalışmaları için seferber olan ekiplere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de Hisarönü Mahallesi'ndeki çalışmalara denizden destek verdi.

    Alevler, Orhaniye-Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisinde bulunan ormanlık alanı aşarak deniz kenarına doğru ilerledi.

    HEM SÖNDÜRME HEM SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

    Bölgeye, bir Sahil Güvenlik botu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme gemisi sevk edildi.

    Kıyı Emniyeti, ekibi hem denizden söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veriyor.

    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi VİDEO

    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi #1

    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi #2

    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi #3

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    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi #13

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    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi #16

    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi #17

    Muğla’daki yangınlara denizden gemilerle müdahale edildi #18

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