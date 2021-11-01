Muğlalı çiftçinin limonları elinde kaldı

Limon hasadından sonra malı elinde kalan Muğlalı çiftçi, son çare olarak sosyal medya paylaşımıyla yardım istedi.

Dünya genelinde yaşanan tedarik krizi gündemdeyken Türkiye özelinde üretici ve tüketici arasındaki aracılar fahiş fiyatlara neden oluyor.

Zincir marketler üzerindeki fahiş fiyat denetimleri artarken, aracılar nedeniyle çiftçiler zor durumda kalıyor.

Yaptıkları hasat sonrası mallarını ellerinden düşük fiyatlara çıkartan çiftçiler, marketlerde kendi ürettikleri ürünlerin fahiş fiyatları karşısında şaşkına dönüyor.

Diğer yandan ürünlerini satamayan üreticiler de bu kapsamda mağdur oluyor.

Mağdur çiftçiler seslerini duyurmak için ise farklı yollar deniyor.

MUĞLALI ÇİFTÇİNİN İSYANI

Muğla'da limon yetiştiren bir çiftçi de son çareyi sosyal medyada yardım istemekte buldu.

Çağnur kullanıcı adlı çiftçi, 30 ton limonun kilosunu 1 liradan bile satamadıklarını fakat marketlerde tane fiyatının 3 liraya kadar çıktığını ifade ederek gelecek yıl üretim yapmayacaklarını söyledi.

Alıcı bulamadıkları için limonu dalında beklettiklerinisöyleyen Çağnur, farklı çözüm yolları için yardım istedi.