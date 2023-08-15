Muğla’ya 7 ayda 1 milyon 779 bin yabancı turist geldi Antalya ve İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla’ya 7 ayda 1 milyon 779 bin 356 yabancı turist girişi oldu. 2022 yılına göre Muğla’ya gelen turist sayısındaki artış oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti.

İHA

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2019 yılından sonraki en iyi turizm sezonunu yaşıyor.

2020 yılında başlayan koronavirüs salgını ve Muğla’nın önemli turizm pazarlarından Rusya ve Ukrayna arasında yaşanana savaş nedeniyle Muğla’ya gelen turist sayısında büyük düşüş yaşanmıştı.

Savaşa rağmen turist sayısı arttı

Muğla’ya İngiltere’den sonra en fazla turist gönderen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen ilk 7 ayda Rusya Federasyonu'ndan Muğla’ya 210 bin 8 turist girişi oldu.

Muğla’yı tercih eden ülkeler sıralamasında ilk sırayı yine İngiliz turistler aldı.

İngiltere’den Muğla’ya 773 bin 909 turist girişi oldu.

En çok İngilizler tercih etti

İngiltere’yi 210 bin 8 kişi ile Rusya Federasyonu, 120 328 kişi ile Polonya, 100 bin 787 kişi ile Almanya, 45 bin 439 kişi ile Hollanda takip etti.

İngilizlerin Muğla’ya gelen turistler içinde oranı yüzde 43 olarak gerçekleşirken, Rusya Federasyonu'ndan gelen turistlerin oranı yüzde 12.

Turistlerin tercihi havaalanları oldu

Türkiye’de Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla’ya gelen turistlerin 958 bin 697’si Dalaman Havalimanı, 502 bin 625’i de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı.

İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 461 bin 322 yabancı turist giriş yaptı. 318 bin 34 yabancı turist isi giriş yapan Muğla’daki 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı.