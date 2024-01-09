Muğla'ya inen uçakta alkollü yolcu krizi: Hosteslere zor anlar yaşattı, kadın yolcuya saldırdı...

Muğla'ya inen uçakta panik dolu anlar yaşandı.
İrlanda'nın Dublin kentinden havalanan yolcu uçağı, saat 22.00'de Milas- Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı.
Alkollü olduğu belirlendi
Tam da bu sırada olanlar oldu. Yabancı uyruklu yolculardan biri ayağa kalkarak, yürümeye başladı.
Uyarılara rağmen yerine oturmayan kadın yolcuya, hostesler müdahale etti. Alkollü olduğu belirlenen yolcunun başka bir koltuğa oturması sağlandı.
Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, bu defa yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti.
Bir başka yolcuya saldırdı
Alkollü kadın ise bu sırada, Türk kadın yolcuya vurarak, dudağından yaraladı. Bunun üzerine 2 kadın yolcu arasında kavga çıktı.
Kavgayı, araya giren hostesler ve diğer yolcular ayırdı. Alkollü kadın yere yatırılarak, güçlükle zapt edildi.
Uçuşları engelledi
İniş yapan uçağın pistte kalması üzerine diğer uçuşlar da yaklaşık bir saat geç yapıldı.
Alkollü kadın, Milas- Bodrum Havalimanı'nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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