Muğla'ya inen uçakta alkollü yolcu krizi: Hosteslere zor anlar yaşattı, kadın yolcuya saldırdı... Milas-Bodrum Havalimanı'na İrlanda'dan gelen ve alkollü olduğu belirlenen kadın, uçağı birbirine kattı. Uçaktaki başka bir yolcuya saldıran yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı.

DHA

Muğla'ya inen uçakta panik dolu anlar yaşandı.

İrlanda'nın Dublin kentinden havalanan yolcu uçağı, saat 22.00'de Milas- Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı.

Alkollü olduğu belirlendi

Tam da bu sırada olanlar oldu. Yabancı uyruklu yolculardan biri ayağa kalkarak, yürümeye başladı.

Uyarılara rağmen yerine oturmayan kadın yolcuya, hostesler müdahale etti. Alkollü olduğu belirlenen yolcunun başka bir koltuğa oturması sağlandı.

Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, bu defa yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti.

Bir başka yolcuya saldırdı

Alkollü kadın ise bu sırada, Türk kadın yolcuya vurarak, dudağından yaraladı. Bunun üzerine 2 kadın yolcu arasında kavga çıktı.

Kavgayı, araya giren hostesler ve diğer yolcular ayırdı. Alkollü kadın yere yatırılarak, güçlükle zapt edildi.

Uçuşları engelledi

İniş yapan uçağın pistte kalması üzerine diğer uçuşlar da yaklaşık bir saat geç yapıldı.

Alkollü kadın, Milas- Bodrum Havalimanı'nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)