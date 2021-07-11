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    Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

    Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 18:23
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    Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

    Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı.

    Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.

    8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU...

    Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

    Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu VİDEO

    DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A YAKLAŞTI

    Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

    Muğla ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu #1

    Muğla ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu #2

    Muğla ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu #3

    Muğla ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu #4

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