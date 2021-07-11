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Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.