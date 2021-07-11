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- Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.
- DHA
- 11.07.2021 - 18:09
- Güncelleme : 11.07.2021 - 18:23
Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı.
Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.
8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU...
Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Muğla'ya tatilci akını: 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu VİDEO
DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A YAKLAŞTI
Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.