Trabzon'da hain teröristler tarafından şehit edilen Eren'in ismini Mersin'de yaşatmak amacıyla hazırlanan önergenin reddedilmesi, tepkileri de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Trabzon Maçka kırsalına erzak toplamaya gelen teröristleri fark ederek durumu Türk askerine bildiren 15 yaşındaki Eren Bülbül, çıkan çatışma sonucu hayatını kaybetmişti.

Eren Bülbül, o günden itibaren Türkiye'nin unutamayacağı isimler arasına girdi.

Bunun üzerine Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parka, "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesi için önerge hazırlandı.

CHP VE HDP'DEN RET

Belediyenin nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu ise dün gerçekleşti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığındaki toplantıda, gündem maddeleri ve önergeler okundu.

MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta bulunan park için hazırlanan önergeyi sundu.

Cumhur İttifakı üyelerinin desteğiyle sunulan önerge, havale edildiği komisyonda muhalefet oylarıyla reddedildi.

Muhalefet, Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesini reddetti ViDEO

"KAHROLUYORUM"

Belediye Başkanı Gültak da karar karşısında tepkisiz kalamadı. Bunun üzerine konuşan Gültak, şunları söyledi:

"Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum.

"ŞEHİTLERLE NE ZORUNUZ VAR"

Çanakkale şehitleri olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Bir şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz.

"SİYASİ YOL ARKADAŞLARINIZI İKNA EDEMİYORSUNUZ..."

Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için 'Hayır' demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Bunun travmasını kendi içinizde yaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz."

PARKA İSİMLİ TABELA ASILACAK

Gültak, oylama sonucuna rağmen ise parkın uygun bir yerine Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelanın asılması talimatı verdi.