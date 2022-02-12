- Haberler
- Gündem Haberleri
- Muhalefet liderleri bir araya geldi
Muhalefet liderleri bir araya geldi
- AA
- 12.02.2022 - 19:40
- Güncelleme : 12.02.2022 - 20:01
Muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin ardından liderler düzeyinde il toplantısı için bir araya geldi.
MUHALEFETTEN İLK POZ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, çalışma yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk kez birlikte poz verdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI PAYLAŞTI
Akşam 19'da başlayan toplantı devam ederken liderlerin birlikte verdiği ilk fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir tarafından Twitter'dan paylaşıldı.
Muhalefet liderleri bir araya geldi VİDEO
OTURMA DÜZENİ TARTIŞMASINA YUVARLAK MASA ÇÖZÜMÜ
Liderlerden bir fotoğraf da yemek masasından geldi.
Diğer yandan yuvarlak masa etrafında yemeğe oturan liderler uzun süre tartışılan oturma düzeni konusundaki tartışmayı da ortadan kaldırmış oldu.