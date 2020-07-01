Muhalefet liderlerinden sosyal medya düzenlemesine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayla ilgili düzenleme açıklamasının ardından muhalefet liderlerinden konuyla ilgili peş peşe tweetler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YouTube, Netflix, Twitter gibi platformlarla ilgili sosyal medyada düzenlemeye gidileceği açıklamasında bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter üzerinden bir mesaj gönderdi.

AKŞENER, ERDOĞAN'A TWİTTER ÜZERİNDEN GÖNDERMEDE BULUNDU

Akşener, Recep Tayyip Erdooğan'a yönelik, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" göndermesinde bulundu.

AKŞENER'E BULDAN VE KILIÇDAROĞLU DA DESTEK VERDİ

Akşener'in yaptığı paylaşıma CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı.



Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözlerini alıntılayarak “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir” ifadelerini kullandı.

HDP'li Buldan da kendilerinin La Casa De Papel'in yeni sezonunu beklediklerini söyledi. Buldan, paylaşımına üzgün emoji de ekledi.

VARANK: MUHTEMELEN HİÇ İZLEMEDİKLERİ BİR DİZİ ÜZERİNDEN 'GOYGOY' PEŞİNDELER

Öte yandan muhalefet liderlerinden gelen mesajlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi.

Varank, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde.

Global firmaların, servet kazandıkları ülkelerin kanunlarını hiçe saymaları özgürlük değil, post-modern emperyalizmdir. Muhalefet, küresel tekelcilerin hayranı olabilir; biz, bu dijital tekeli kıracak gençleri, Türk girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. Size iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.