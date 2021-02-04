Muhalefet partileri arasında ittifak görüşmeleri başladı

Gelecek seçimler için ittifak çalışmalarına başlayan partilerden bugün; CHP, Saadet Partisi ile bir araya gelirken İyi Parti de DEVA Partisi ile bir araya geldi.

Muhalefet partileri arasında gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler başladı.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve yine Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olan Nedim Urhan'ı ziyaret etmesi, siyasette ittifak tartışmalarının seyrini değiştirdi.

CHP-SAADET ZİRVESİ

Bir önceki seçimlerde CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihitimali CHP'de panik yaratırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, var olan ittifakı sağlamlaştırmak için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu makamında ziyarete gitti.

İYİ PARTİ-DEVA ZİRVESİ

CHP ile Saadet Partisi'nin görüştüğü aynı saatte bu sefer başka iki muhalefet parti arasında ittifak görüşmesi vardı.

Geçtiğimiz seçimlerde HDP ile Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti'de tabandaki HDP rahatsızlığı İyi Parti Lideri Meral Akşener'i partisini başka ittifaklar kurmaya itti.

HDP'siz bir ittifak hazırlığı içinde olan Akşener, bu kapsamda yeni kurulan küçük partilerle ittifak kurma arayışına gitti.

Bugün bu kapsamda Akşener, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ı makamında kabul etti.

Ankara'da Meral Akşener-Ali Babacan görüşmesi VİDEO