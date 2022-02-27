Muhalefet partilerinden CHP ve HDP'nin de Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katılmasının ardından Canan Kaftancıoğlu'nun daha önce Erbakan'a yönelik kullandığı sözleri akıllara geldi.

6 muhalefet partisi lideri, 28 Şubat'ta yapacaklartı görüşme öncesinde bir etkinlikte bir araya geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının ölüm yıl dönümüne özel İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen anma etkinliğine katılan muhalefet partileri arasında CHP'li ve HDP'li isimler dikkat çekti. Parti liderlerinin ve üst düzey yöneticilerinin yanında, Erbakan düşmanlığı olan isimler de görüldü.

CHP VE HDP, ERBAKAN ETKİNLİĞİNDE

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Erbakan'ı anma etkinliğinde aynı karede poz verdi.

Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katıldı VİDEO

KAFTANCIOĞLU'NUN ERBAKAN SÖZLERİ

Ancak törene katılan isimlerden Kaftancıoğlu'nun daha önce merhum Erbakan'a yönelik sözleri de akıllara geldi.

"ÇOĞUMUZ ISLIKLAMIŞTIK, BUGÜN DE AYNI ŞEYİ YAPARIM"

Erbakan'ın vefatından 1 gün sonra 1 Mart 2011 tarihinde Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı, yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugün de aynı şeyi yaparım gibi."

EN ÖN SAFLARDA YER ALDI

Canan Kaftancıoğlu, Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama programında en ön saflarda yer aldı.