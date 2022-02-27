Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
547.644
0.45%
BTXN Coin
38.21
-4.45%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katıldı

    Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katıldı

    Muhalefet partilerinden CHP ve HDP'nin de Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katılmasının ardından Canan Kaftancıoğlu'nun daha önce Erbakan'a yönelik kullandığı sözleri akıllara geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    6 muhalefet partisi lideri, 28 Şubat'ta yapacaklartı görüşme öncesinde bir etkinlikte bir araya geldi.

    Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının ölüm yıl dönümüne özel İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

    Düzenlenen anma etkinliğine katılan muhalefet partileri arasında CHP'li ve HDP'li isimler dikkat çekti. Parti liderlerinin ve üst düzey yöneticilerinin yanında, Erbakan düşmanlığı olan isimler de görüldü.

    CHP VE HDP, ERBAKAN ETKİNLİĞİNDE

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Erbakan'ı anma etkinliğinde aynı karede poz verdi.

    Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katıldı VİDEO

    Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan ı anma etkinliğine katıldı #1

    KAFTANCIOĞLU'NUN ERBAKAN SÖZLERİ

    Ancak törene katılan isimlerden Kaftancıoğlu'nun daha önce merhum Erbakan'a yönelik sözleri de akıllara geldi.

    Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan ı anma etkinliğine katıldı #2

    "ÇOĞUMUZ ISLIKLAMIŞTIK, BUGÜN DE AYNI ŞEYİ YAPARIM"

    Erbakan'ın vefatından 1 gün sonra 1 Mart 2011 tarihinde Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı, yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugün de aynı şeyi yaparım gibi."

    EN ÖN SAFLARDA YER ALDI

    Canan Kaftancıoğlu, Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama programında en ön saflarda yer aldı.

    Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan ı anma etkinliğine katıldı #3

    Muhalefet partileri, Necmettin Erbakan ı anma etkinliğine katıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'daki tırlar için UND'de kriz masası oluşturuldu
    Ekonomi

    Ukrayna'daki tırlar için UND'de kriz masası oluşturuldu

    2022 Şubat ayı kaç çekiyor 28 mi, 29 mu
    Gündem

    2022 Şubat ayı kaç çekiyor 28 mi, 29 mu

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Görüş Bildir