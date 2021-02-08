Muhalefet partileri yeni anayasa için ilk stratejisini belirledi

Yeni anayasa çalışmalarının gündemde olduğu şu günlerde muhalefet bloku kırmızı çizgileri olarak "laikliği" savunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destek verdiği yeni anayasanın 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Yeni anayasa çalışmalarının nasıl olacağı, tam olarak hangi maddelerin değişeceği, bunların yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değişiklik olup olmayacağı merak edilen konular arasında.

Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olacak.

Buna bağlı olarak giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak

Başta CHP olmak üzere muhalefet bloku da yeni anayasa için de stratejisini belirledi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre muhalefetten gelen gelen ilk talep laiklik ilkesi.

"TÜRKİYE DİN DEVLETİ ALGISINDAN KURTULMALI"

Muhalefet, Cumhur İttifakı'na laiklik ilkesi için şu tezle gidecek;

"Anayasanın ilk 4 maddesinde devletin kurucu felsefesi tanımlanmış ve bu maddeler içinde “laiklik” de yerini almıştır. Ancak gelinen süreçte ilk 4 madde konusunda iktidarla uzlaşma sağlansa da “yeni anayasanın bel kemiğini laiklik ilkesi oluşturmalı, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının sınırları kesin olarak çizilmeli ve Türkiye, son zamanlarda yaratılmaya çalışılan “din devleti” algısından kurtulmalı."