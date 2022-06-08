Muhalefet partilerinden asgari ücrete zam önerileri

Asgari ücrete yapılması muhtemel ara zam için CHP 5 bin 250 lirada karar kılarken HDP'nin önerisi 10 bin lira oldu.

Gıda fiyatlarındaki artış, kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle enflasyon rakamlarının yüzde 70'leri geçmesi sonrası başta temel gıda ürününleri olmak üzere konut kiralarından birçok kalemde fahiş fiyat artışları yaşandı.

Alım gücünün düşmesi sonrası hükümet kanadı da asgari ücrete ara zammı gündemine aldı.

Zam sinyali verildi

Geçtiğimiz gün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, emekli ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunurken; 3600 ek sorunundan sonra asgari ücret sorununun da çözüleceğini ima edip "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı birtakım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır." ifadelerini kullandı.

İlk öneri CHP'den

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü iyileştirmek için yapılacak asgari ücrete ara zam için de muhalefet partilerinden rakam önerileri gelmeye başladı.

İlk rakam önerisi geçtiğimiz haftalarda CHP'den gelirken; ana muhalefet partisi yayınladığı raporla asgari ücretin 5 bin 225 lira olmasını talep etti.

HDP 2 katını önerdi

HDP ise CHP'nin önerdiği rakamı gölgede bıraktı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisi adına asgari ücret için belirledikleri rakamı açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun derhal toplanarak asgari ücreti günün koşullarına göre yeniden belirlemesi gerektiğini kaydeden Paylan, "Asgari ücret bu şartlarda en azından 10 bin liraya yükseltilmelidir." diye konuştu.