Muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu'na Ümit Özdağ tepkisi: Utanç belgesi Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü ifşa etmesinin ardından muhalefetten Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. Mustafa Yeneroğlu protokolü utanç belgesi olarak tanımlarken, Sırrı Sakık ise "Halkı sırtından bıçaklama protokolü" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, tarihi bir seçim sürecini geride bıraktı...

14'ten 28 Mayıs'a sarkan seçimlerin galibi bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, muhalefette ise işler karıştı.

Seçimi kazanabilmek için bol kepçeden makam dağıtan Kılıçdaroğlu muhalefetin küçük üyelerini hayal kırıklığına uğrattı.

Son hamlesini Ümit Özdağ üzerinden yaptı

6'lı masada bulunan liderlere cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, her partiye birer bakanlık derken Kılıçdaroğlu seçimleri kazanmak için son hamlesini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ üzerinden yapmıştı.

Seçimlerden önce HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu, ikinci tura seçimleri öncesi ani bir manevra yaparak milliyetçi oyları almanın peşine dümüştü.

Özdağ ile gizli protokol

Ümit Özdağ ile görüşme yapan Kılıçdaroğlu 6'lı masanın diğer üyelerine nazaran Özdağ'a daha çok vaatte bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 3 bakanlık, kritik bakanlıklarda bakan yardımcılığı gibi pek çok maddenin bulunduğu 'gizli protokol' imzalamıştı.

Gizli protokolü açıkladı

O dönem gizli tutulan protokol ise 6 ay sonra Ümit Özdağ tarafından açıklandı.

“Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü” başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ile birlikte iki bakanlığın daha Zafer Partisi’ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi’ne tahsis edileceği konusunda anlaşma yapıldığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler

Açıklanan metnin ardından ise muhalefetten bir kez daha Kılıçdaroğlu'na tepkiler geldi.

"Utanç belgesi"

Paylaşılan metni alıntılayan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu için "Sadece bir utanç belgesi olarak hatırlanacaktır bu rezalet" ifadelerini kullandı.

HDP'den de tepki

DEVA Partili Yeneroğlu'ndan sonra benzer bir tepki de HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun halkı sırtından bıçaklama protokolü"

X hesabından paylaşımda bulunan Sakık, "Kılıçdaroğlu'nun halkı sırtından bıçaklama protokolü altındaki imzası" açıklamasıyla hayal kırıklığını bir kez daha dile getirdi.

Fatih Portakal'dan da tepki

Siyasi partilerin yanı sıra açıklamada bulunan gazeteci Fatih Portakal da protokole tepki gösterdi.

"Rezalet bir durum"

Fatih Portakal açıklamasında şunları kaydetti: