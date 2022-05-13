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    Muhalefet temsilcileri, Mithat Sancar'ın annesinin cenazesine katıldı

    Annesini kaybeden Mithat Sancar'ı muhalefet temsilcileri cenazede yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 19:49
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    Muhalefet temsilcileri, Mithat Sancar'ın annesinin cenazesine katıldı

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın hayatını kaybeden annesi Münire Sancar İstanbul'da toprağa verildi.

    Düzenlenen cenaze törenine birçok siyasi katıldı.

    Törene katılanlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

    Muhalefet yalnız bırakmadı

    Tanrıkulu Twitter'dan o anlara ilişkin fotoğrafları, "Dostum, arkadaşım Mithat Sancar’ın annesi, annemiz Münire Sancar’ı bugün toprağa verdik. Hepimizin başı sağ olsun." notuyla paylaştı.

    Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri, CHP'li ve HDP'li vekiller katıldı.

    Muhalefet temsilcileri, Mithat Sancar ın annesinin cenazesine katıldı #1

    Muhalefet temsilcileri, Mithat Sancar ın annesinin cenazesine katıldı #2

    Muhalefet temsilcileri, Mithat Sancar ın annesinin cenazesine katıldı #3

    Muhalefet temsilcileri, Mithat Sancar ın annesinin cenazesine katıldı #4


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