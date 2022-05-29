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    Muhalefetin 6'lı masası Gelecek Partisi Genel Merkezi'de bir araya geldi

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinin genel başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 20:46
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    Muhalefetin 6'lı masası Gelecek Partisi Genel Merkezi'de bir araya geldi

    Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusnda mutabakat sağlayan muhalefet kurduğu '6'lı masa' kapsamında toplantılarına devam ediyor.

    Bu kapsamda bugün yapılan toplantıda ev sahipliği sırası Gelecek Partisi'nde.

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinin genel başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

    Davutoğlu kapıda karşıladı

    Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya, makam araçlarıyla gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı dışarıda karşıladı.

    Yazılı açıklama yapılacak

    Genel başkanlar, yemeğin ardından toplantıya geçti.

    Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

    Muhalefetin 6 lı masası Gelecek Partisi Genel Merkezi de bir araya geldi #1

    Muhalefetin 6 lı masası Gelecek Partisi Genel Merkezi de bir araya geldi #2

    Muhalefetin 6 lı masası Gelecek Partisi Genel Merkezi de bir araya geldi #3


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