- Haberler
- Gündem Haberleri
- Muhalefetin 6'lı masası Gelecek Partisi Genel Merkezi'de bir araya geldi
Muhalefetin 6'lı masası Gelecek Partisi Genel Merkezi'de bir araya geldi
- Haber Merkezi
- 29.05.2022 - 20:44
- Güncelleme : 29.05.2022 - 20:46
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusnda mutabakat sağlayan muhalefet kurduğu '6'lı masa' kapsamında toplantılarına devam ediyor.
Bu kapsamda bugün yapılan toplantıda ev sahipliği sırası Gelecek Partisi'nde.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinin genel başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.
Davutoğlu kapıda karşıladı
Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya, makam araçlarıyla gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı dışarıda karşıladı.
Yazılı açıklama yapılacak
Genel başkanlar, yemeğin ardından toplantıya geçti.
Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.