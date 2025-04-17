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Haber Merkezi

Türkiye her alanda neredeyse her gün yeni bir yeniliğe, hizmete, teknolojiye, yatırıma uyanıyor.

Özellikle ulaştırma alanında hizmetler art arda geliyor.

Bu kapsamda Avrupa'da ilk kez uygulamaya konan "Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu" kapsamında İstanbul Havalimanı'nda tarihi bir an yaşandı.

AYNI ANDA 3 UÇAK İNİP KALKABİLİR

Türk Hava Yolları'na (THY) ait üç yolcu uçağı, saat 10.00'da aynı anda kalkış yaparak yeni operasyon sisteminin ilk uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi.

İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777, İstanbul-İzmir seferini yapan Airbus A350 ve İstanbul-Kayseri seferini gerçekleştirecek olan Airbus A321 tipi uçaklar eş zamanlı olarak havalandı.

SADECE ABD'DE UYGULANABİLİYOR

ABD'de kullanılan sistemin Avrupa'daki ilk örneği olan üçlü bağımsız pist operasyonları sayesinde İstanbul Havalimanı'nın uçuş kapasitesi önemli ölçüde artacak.

TÜRKİYE UYGULAYABİLEN İKİNCİ ÜLKE OLDU

2022 yılı sonunda başlatılan hazırlık süreci; DHMİ, SHGM, EUROCONTROL, İGA ve THY'nin ortak çalışmaları ile tamamlandı.

Türkiye de bu önemli özelliği kullanabilen dünyadaki ikinci ülke olarak tarihe geçmiş oldu.

MUHALEFET İLK GÜNDEN İTİBAREN KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin bu dünyada tek örneği olan başarısı muhalif kesime kalsaydı hiçbir zaman hayata geçmeyecekti.

Çünkü İstabul Havalimanı, projelendirildikten sonra özellikle Gezi olaylarından itibaren muhalefetin saldırılarının hedefinde oldu.

Gezi eylemcilerinin istekleri listesinde ilk sıralara yazılan istanbul Havalimanı, CHP'nin seçim kampanyalarında ise 'iktidar olursak açmayacağız' vaatleri arasında bulunuyordu.