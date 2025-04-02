Muhalefetin boykot çağrısı sonrası TRT'yi tehdit eden senaristin dizisi Tabii'den kaldırıldı

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CHP'nin boykot çağrısı gündemde.

Bu çağrıya ünlüler dünyasından da destek geldi.

TRT'de yayınlanan yapımlarda çalışan oyuncuların bu çağrılara destek vermesi tartışmalara neden oldu.

Bu kapsamda Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat'ın da Instagram hesabından boykot çağrısı yapmasıyla birlikte dizi ile ilişkisinin kesilmesi için talepler yükseldi.

SENARİSTTEN TRT'YE TEHDİT

Burada devreye giren yine TRT'de yayınlanan Mevlana dizisi 'Rumi'nin senaristi Ali Aydın kurumu tehdit etti.

Pusat'ın kovulması durumunda kendi eserinin de kaldırmakla tehdit eden Aydın, "Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım." ifadelerini kullandı.

DİZİ PLATFORMDAN KALDIRILDI

Aydın'ın senaryosunu yazdığı Mevlana dizisi bu tehdidin ardından Tabii platformu kütüphanesinden kaldırıldı.

Konuya ilişkin TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da bir paylaşım yaparak TRT'nin bu tehditlere geçit vermeyeceğini söyledi.

Sobacı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: