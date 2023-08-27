Haberler



Gündem



'Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir' anketi: Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada çıktı Abone Olun

'Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir' anketi: Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada çıktı Optimar Araştırma son anketinde katılımcılara, "Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir?" diye sordu. Verilen yanıtlarda yüzde 44,6'yla Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada çıktı. Kılıçdaroğlu'nu ise yüzde 19,2'yle Meral Akşener takip etti.

ensonhaber.com Seçimleri kaybeden muhalefette 28 Mayıs sonrası başlayan tartışmalar bitmek bilmedi. CHP dışındaki partiler tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle kaybedildiğini söylendi. CHP'den ise küçük ortaklara ve İyi Parti'ye yönelik 'çalışmadılar' eleştirisi geldi. Bir yandan muhalefette liste tartışmaları sürerken diğer yandan da 'Neden kaybettik?' tartışmaları devam etti. Kılıçdaroğlu yüzde 44'le ilk sırada Hal böyle olunca Optimar Araştırma konuyla ilgili bir anket çalışması yaptı. Optimar yaptığı ankette katılımcılara, "Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir?" diye sordu. Anketteki şıklar Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Muharrem İnce oldu. Akşener yüzde 19'la ikinci sırayı aldı Ankete katılan vatandaşların yüzde 44,6'sı seçimin kaybedilmesine neden olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ardından ikinci sırayı ise yüzde 19,2'yle Meral Akşener aldı. Akşener'den sonra üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu'nun olduğu görüldü. Son sırada yüzde 7'yle Muharrem İnce var İmamoğlu yüzde 17'yle 3. sırada yer alırken, Mansur Yavaş'ın da yüzde 12,1'le dördüncü sırada olduğu görüldü. Muharrem İnce ise yüzde 7 ile son sırada yer aldı.

Google News

Abone Ol