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    Muhalefette Abdullah Gül ismi yeniden gündemde

    Muhalefette Abdullah Gül ismi yeniden gündemde

    Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinde, AK Parti'den ayrılan isimlerin Gül'ün önderliğinde birleşebileceği yönünde bir yazı kaleme alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 14:14
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    Siyasette hareketli günler yaşanıyor.

    Uzun süredir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ün aday olması isteniyor.

    CHP ve İyi Parti tabanının karşı çıktığı Abdullah Gül ismi, seçim yasasında yapılan değişiklikle yeniden gündeme geldi.

    "Abdullah Gül'den önderlik bekliyorlar"

    Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, Abdullah Gül ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

    Yazıda, kararsız seçmenlerin Abdullah Gül'den önderlik bekledikleri iddiasına yer verildi.

    Mehmet Ali Verçin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Biliyoruz ki, Sayın Gül, parlamenter sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine (CHS) tercih ettiğini defalarca beyan etmiştir.

    Geçmişte AK Parti’ye oy vermiş fakat bugün parlamenter sistemi tercih etmesine rağmen, siyaseten karar vermekte zorlanan seçmenler, Sayın Gül’den bir önderlik bekliyorlar.

    'Küskün ve mütereddit' AK Partili seçmenlerin Sayın Gül’den beklediği ilk yardım, bu iki partiyi tek bir çatı altında birleştirmeye çalışmasıdır.

    Hatta Sayın Gül’den, bu birleşik partiye liderlik etmesini bekleyenler de var."

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