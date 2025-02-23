Muhalefetten AK Parti'ye geçen milletvekilleri MKYK listesine girdi

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Tüm AK Parti kongreleri gibi coşku içinde geçen organizasyonda partiye yeni katılanlara rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Kongrede yeni MKYK listesi de belli oldu.

PARTİYE YENİ KATILAN VEKİLLER MKYK'DA

Listede muhalefet partilerinden istifa eden ve AK Parti'ye geçen isimler dikkat çekti.

Buna göre; İyi Parti'den istifa eden

Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Seyithan İzsiz, Nebi Hatipoğlu ve Dursun Ataş, AK Parti MKYK listesinde kendine yer buldu.

Bunun yanında Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun ve Nedim Yamalı yeni yönetime girdi.

Yeniden Refah Partisi'nden ses getiren eleştirilerde bulunarak istifa eden Suat Pamukçu ise Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'na girdi.

TOPLAM 8 İSİM YÖNETİMDE

Böylelikle, İyi Parti'den 5, Gelecek Partisi'nden 2, Yeniden Ferah Partisi'nden 1 olmak üzere toplam 8 isim AK Parti'nin yeni yönetimine girmiş oldu.

İLK TEPKİ CHP'DEN GELDİ

Bu duruma ilk tepki CHP'den geldi.

X hesabından AK Parti MKYK listesini paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, durumu 'siyasi çürüme' olarak nitelendirdi.

Günaydın paylaşımından şu ifadeleri kullandı: