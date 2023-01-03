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    Muhalif belediyelerde işten çıkartılanlar görevlerine dönebilecek

    Muhalif belediyelerde işten çıkartılanlar görevlerine dönebilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalif belediyelerde seçim sonrası işten çıkarılan personellerin yapılacak düzenlemeyle görevlerine iade edileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 15:20
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:22
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerden önce hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağına dair söz vermişti.

    Kılıçdaroğlu, "Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum” dedikten sonra seçimi kazanan CHP'li belediyelerde işçi kıyımları yaşandı.

    Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı, çok sayıda vatandaş mağdur edildi

    Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda belediye personelinin işine son verildi.

    Mağdur durumda bırakılan vatandaşların imdadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri yetişti.

    Muhalif belediyelerin işten çıkarttığı işçileri sevindirecek haberi verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılarak konuşma yaptı.

    Programda memur ve emeklilere yapılacak zammı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalif belediyelerin işten çıkarttığı vatandaşlarla ilgili yapılacak yeni düzenlemeyi duyurdu.

    Muhalif belediyelerde işten çıkartılanlar görevlerine dönebilecek

    "Yasal düzenlemeyle görevlerinin başlarına dönecekler"

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecek." dedi.

    Muhalif belediyelerde işten çıkartılanlar görevlerine dönebilecek #1

    Muhalif belediyelerde işten çıkartılanlar görevlerine dönebilecek #2


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