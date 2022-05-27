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    Muhalif isim Jahrein, İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı

    Adem Metan'ın “Peki Sonra?” programına konuk olan 'Jahrein' Ahmet Sonuç, muhalifleri kızdırdı. Ekrem İmamoğlu'na bundan sonra oy vermeyeceğini söyleyen Jahrein, “AK Partiliye veririm” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 10:13
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    Muhalif isim Jahrein, İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı

    “Jahrein” olarak bilinen muhalif isim Ahmet Sonuç, Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı “Peki Sonra?” programına konuk oldu.

    Yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle tanınan Jahrein, artık o isme çok daha tepkili…

    “AK Partililerden daha kötüler”

    Adem Metan’ın “Muhalefetin içerisindeki isimleri eleştirmeye başladın. Bunun tepkileri muhalefet içerisinde nasıl oldu?” sorusuna karşılık Jahrein, şunları söyledi:

    “AK Partililerden daha kötüler. Ben yılladır AK Partili linçi yiyorum, ‘ok trol’ linçi bambaşka bir seviye. Böyle bir linç kültürü yok. Beni çileden çıkartan kısım da o oldu. Muhaliflerin farkı, daha aydın ve daha açık görüşlü olmadıklarını görünce çok büyük yıkıntı yaşadım. Psikolojim bozuldu. Ama bu kadar geri zekalı olduğunu gördüğüm zaman ben çileden çıktım.”

    Jahrein Ahmet Sonuç: İmamoğlu'nun karşısında AK Partili de olsa oyumu basarım ViDEO

    Muhalif isim Jahrein, İmamoğlu na oy vermeyeceğini açıkladı #1

    “İmamoğlu beni istismar etti”

    “Ben İmamoğlu’na oy verdim. Benim oyumu aldı ve beni istismar etti İmamoğlu” diyen Jahrein şöyle devam etti:

    “Evet, kişisel bir hıncım var. Ben İmamoğlu’na aşık değilim ki… İmamoğlu benim için bir belediye başkanıdır, bir çalışandır. Ben onun patronuyum, çünkü oyu veren benim. Tabii ki çalışanıma arada bir dönüp bakacağım, ‘sen ne yapıyorsun?’ diye. Aynı şey milletvekilleri için de geçerli. Bir Kılıçdaroğlu, bir İmamoğlu, bir Mansur Yavaş cephesi var mı bilmiyorum. Varsa da benim umurumda değil. Günün sonunda hiçbir siyasi için çalışmam. Ben halk için çalışıyorum. Yine söylüyorum, siyasiler bizim çalışanımız.”

    Muhalif isim Jahrein, İmamoğlu na oy vermeyeceğini açıkladı #2

    “AK Partiliye oyumu basarım”

    Söyleşide geçtiğimiz yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini söyleyen Jahrein, bugün seçim olsa İmamoğlu'na değil karşısındaki adaya oy vereceğini söyledi.

    Jahrein, “Benim de zaten o kadar sinir olmamım sebebi o. Çünkü oy verdim. Oy vermesem bu kadar üzerine düşmezdim. Bugün seçim olsa hayatta vermem. Karşısında kim varsa ona basarım, açık ve net.” dedi.

    Ahmet Sonuç, Adem Metan'ın “AK Partili olsa bile mi?” sorusuna da, “Evet basarım” yanıtını verdi.

    Jahrein'in İmamoğlu ve muhaliflerle ilgili açıklamaları sosyal medyada bir kesimden büyük tepki gördü.

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