Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışı, Halk TV ve TELE1'de eleştirilerin hedefi oldu. Konunun Türkiye'nin temel sorunu olmadığı ortak fikir olurken Enver Aysever, dakikalarca dalga geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaptığı başörtüsünü yasal güvence altına alma çıkışı, Türkiye'nin gündeminde.

Özellikle muhalefetin seküler kesimlerinde bu çıkış hararetle tartışılıyor.

Muhalif kanallarda başörtüsü gündemi

Muhalif kanallardaki sabah programlarında bu konu masaya yatırılırken Kılıçdaroğlu'na büyük tepki vardı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ile konuğu Bahattin Yücel, Medya Mahallesi programında Kılıçdaroğlu'nun çıkışını değerlendirdi.

Yücel, başörtüsü meselesinin Türkiye'nin temel sorunları arasında yer almadığını ve CHP'ye oy kaybettirebileceğini söyledi.

Muhalif kanallarda Kılıçdaroğlu'na başörtü çıkışı tepkisi VİDEO

"İran başörtüsünü çıkarmak için mücadele veriyor"

Yücel, eleştirilerini şu cümlelerle ifade etti:

"Türkiye'de böyle bir sıkıntı var mı emin değilim. İran'da kadınlar başlarını açmak Türkiye'de kapatmak için mücadele veriliyor. İran'da yapılan bir hak ve özgürlüklere ulaşma mücadelesi.

Türkiye'de ise son 20 yıl içerisinde AK Parti'nin bir baskı düzeni haline getirdiği kadınların örtünmelerine karşı çıkılması değil de örtünmeleriyle ilgili ciddi bir baskı ortamı oluşturulduğunu görüyorum.

"Türkiye'nin temel sorunu değil"

Bu konunun Türkiye'nin temel sorunu olduğu konusunda benim ciddi kuşkularım var.

Umarım Kılıçdaroğlu bu konuyu çok iyi araştırmıştır. Çünkü bu seçmen üzerinde 'Ha AK Parti ha CHP, bir farkı yok' algısı oluşturur. CHP seçmeninden oy kaybedebilir."





Dakikalarca Kılıçdaroğlu ile dalga geçti

TELE1 ekranlarında ise Gündeme Not programının sunucusu Enver Aysever vardı.

Aysever, eleştirilerini imalarla ti'ye alarak ve dalga geçerek dile getirdi.

Islık çalarak konuya giren Aysever, dakikalarca Kılıçdaroğlu ile dalga geçti.

"Sanki cebimdeki para ikiye katlandı"

Aysever, şöyle konuştu:

"Bir mutluluk geldi bana, bir refah bir heyecan... Yani sanki cebimdeki para ikiye katlandı, sanki kadın hakları yeniden tesis edildi, sanki çocuklarımız tacizden, tecavüzden kurtuldu, sanki büyük yatırım yapıldı...

Kemal Kılıçdaroğlu başkan olunca, daha olmadan oy kaybetme pahasına türban sorununu çözecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu...

"Aman efendim canım efendim"



Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki... İçimden Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapıp 'Aman efendim, haklısınız efendim... O kadar haklısınız ki hiç bu kadarını görmedim. Hanımefendiye selamlar. Eminim o da bundan memnun olacaktır. Olmaz mı? Pardon efendim! Sayın Genel Başkan... Aman efendim canım efendim...' demek geldi içimden vallahi."

Aysever'den Davutoğlu'na: Küçük enişte

Konuya ilişkin sözlerini, Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da göderme yaparak bitiren Aysever, "Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Daha büyük sorun ne olacak? Kim diyor bunu? Diyenler belli... Bakın; küçük enişte..." dedi.