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Haber Merkezi

Suriye'de 13 yıllık iç savaş acısı, muhaliflerin iktidarı devralmasıyla bayram havasına dönüştü.

27 Kasım'da başlayan muhalif yürüyüş, Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarını da yerle bir etti.

2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü; diktatör Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.

BAAS SEMBOLLERİ YOK EDİLİYOR

Ülkede muhalifler, güven ve huzuru sağlamak için art arda güven verici açıklamalar ve icraatlar yaparken bir yandan da halka yarım asırdan fazla bir süre zulmeden Baas rejiminin sembolleri yok ediliyor.

BABA ESAD'IN MEZARINI YAKTILAR

Bu kapsamda baba Esad'ın heykel ve büstlerinden sonra anıt mezarı da muhaliflerin hedefi oldu.

Mezara ulaşan muhalifler, önce mezarı çiğnedi sonra da anıtı ateşe verdi.

O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu.