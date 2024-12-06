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AA

27 Kasım'da başlayan muhalif yürüyüş karşısında çöken Esad savunması dağıldı.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı muhalif gruplar, Halep'ten sonra Hama ilinde ilerledi.

Hama'ya giren ve kontrolü sağlayan muhaliflerin ilerleyişi Humus ve Şam'a doğru devam ediyor.

İlerleyişini sürdüren gruplar, stratejik önemi olan bir bölgeyi daha ele geçirerek Şam'a iyice yaklaştı.

RASTEN ELE GEÇİRİLDİ

Muhalifler, Humus'a doğru ilerledi ve bu sabah rejimin hiçbir direnişiyle karşılaşmadan da Rastan'ı ele geçirdi.

Başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ayrıca, Telbise ilçesi de ele geçirildi.

HUMUS'TA İLERLEME DEVAM EDİYOR

Suriye rejim güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

RASTEN, KRİTİK BİR BÖLGE ÜZERİNDE YER ALIYOR

Rasten ve Telbise, Halep-Hama-Humus'u birbirine bağlayarak Şam'a uzanan M5 karayolu üzerinde bulunuyor.

ELE GEÇİRİLEN BÖLGELER TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENİYOR

Halep'in büyük bir kısmında ve İdlib genelinde kontrolü sağlayan silahlı gruplar, stratejik öneme sahip Tel Rıfat'a ilerledi.

Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin kontrolündeydi.

Son gelişmelerle birlikte Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri bölgeyi ele geçirdi ve bu kritik noktada hakimiyet sağladı.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

ESAD KARŞI SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Hama şehir merkezinden çekilerek şehrin kuzeyinde yeni bir hat oluşturan Esad güçleri ise yeniden toparlanma telaşında.

Suriye Resmi Haber Ajansı, Esad'a bağlı askerlerini Hama şehrinin dışından karşı saldırıya hazırlandığını duyururken, Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.