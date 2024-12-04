Suriye'de geçen hafta rejim güçlerine karşı beklenmedik bir operasyon başlatan muhalifler, ikinci büyük kent Halep'in kontrolünü ele geçirmişti. Muhaliflerin eline geçtikten sonra Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmıştı.

ÖRGÜT LİDERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam grubunun sır gibi saklanan örgüt liderini Türk televizyonlarında ilk kez tv100 görüntüledi.

Halep'te sıcak noktadan son gelişmeleri anbean takip eden tv100 ekibinden Sertaç Murat Koç, Halep'in el değiştirmesi sonrasında El Culani'nin kaleye geldiğini kaydetti.

EL CULANİ HALEP KALESİ'NE GELEREK ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Sertaç Murat Koç o anlara ilişkin izlenimlerini şu ifadelerle aktardı:

El Culani (HTŞ'nin lideri) bugün Halep el değiştirdikten sonra ilk kez buraya geldi ve kaleye giderek bir şükür namazı kıldı. Kaleye an itibarıyla giriş yapılamıyor. Orada HTŞ askerleri tamamen abluka altına almış vaziyette.

İLK KEZ CULANI'NİN GÖRÜNTÜSÜ

Kale dünyanın farklı noktalarından gelen rejim karşıtı insanların adeta bir kutsal mekanı, mabedi olmuş vaziyette. El Culani buradan çıkarken insanlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. Culani buradan yoğun güvenlik önlemleriyle de ayrıldı.Culani, Rusya ve rejim tarafından hedef tahtasının ilk sırasında yer alıyor.