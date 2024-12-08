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Haber Merkezi

Suriye'de muhalif güçlerin Beşar Esad rejimine karşı başlattığı operasyonlar yeni bir boyut kazandı.

Muhalif güçlerin başkent Şam'a girmesiyle 61 yıllık Esad rejimi çöktü.

Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı öğrenilirken yönetimi devralacak muhalif güçlerden dikkat çeken bir duyuru yapıldı.

ESAD KAÇTI: 61 YILLIK REJİM SONA ERDİ

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Muhammed Gazi El-Celali, "Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİLERE ÇAĞRI YAPILDI: ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNÜN

Gelişmelerin ardından bir çağrı da muhalif güçlerden geldi.

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.

"Şam artık Esad’dan kurtuldu" diyen muhalif liderler, kamu kurumlarının korunacağını ancak rejim döneminden kalan yöneticilerin faaliyetlerini sınırlı tutacağını belirtti.