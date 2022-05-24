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    Muhammed bin Selman, Türkiye'ye gelecek

    Muhammed bin Selman, Türkiye'ye gelecek

    Nisan ayında kendi ülkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Türkiye planları yapmaya başladı.
    • 24.05.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:52
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    Türkiye'nin son yıllardaki barışçıl politikaları ikili ilişkilere olumlu yansıdı.

    Bunun üzerine uzun bir aradan sonra BAE, İsrail ve Suudi Arabistan'la normalleşme dönemine girildi.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'a gitti.

    Cumhurbaşkan Erdoğan iki gün süren ziyaretinde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşmeler gerçekleştirdi.

    Prens Selman'dan iadeyi ziyaret

    Ziyaret sırası ise bu kez Muhammed bin Selman'da.

    Reuters'ın haberine göre Muhammed bin Selman, yakın zamanda Türkiye'ye bir seyahat planlıyor.

    Bölgesel ve uluslararası meseleler görüşülecek

    Ziyaretin gündeminde de ticaret, bölgesel gelişmeler, olası döviz swap anlaşması, diğer yatırım ve enerji projelerinin yer alması bekleniyor.

    Muhammed bin Selman, Türkiye ye gelecek #1

    Muhammed bin Selman, Türkiye ye gelecek #2

    Muhammed bin Selman, Türkiye ye gelecek #3


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