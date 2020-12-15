Muhammed Cevad Zarif: ABD'nin yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Alınan bu karar tepkilere sebep olurken, Türkiye'ye bir destek de İran'dan geldi.

"YAPTIRIMLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yaptırımlar karşısında Türkiye'ye destek verildiğini belirtti.

Komşuluğun öncelikli olduğunu belirten Cevad Zarif, "ABD'nin yaptırım bağımlılığı ve uluslararası hukuku küçümsemesi yine tam olarak devrede. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları şiddetle kınıyoruz. Türkiye halkı ve hükümetinin yanındayız. Önce komşuluk gelir." ifadelerine yer verdi.