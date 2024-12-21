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AA

Suriye'de Baas rejimini deviren muhalifler yeni süreçte ülkenin dış dünya ile bağlantısını da sağlıyor.

Bu kapsamda yeni yönetim art arda görüşmeler gerçekleştiriyor.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani, ABD heyetinin dün başkent Şam'da kabul etti.

Colani, gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

SURİYE'NİN CANLANMASI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamaya göre, Colani, muhataplarına, Suriye'nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı.

"SURİYE YAPTIRIMLARINI KALDIRIN"

Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Colani, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Colani, halkın, Beşşar Esed rejiminden kurtularak bölgeyi kaos ve yabancı müdahalelerden korumada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu ifade eden Colani, savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı.

Colani, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.

ABD HEYETİ, SURİYE'NİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI TEBRİK ETTİ

ABD heyeti, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ve Beşşar Esed rejiminden kurtulması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Suriye halkına ve yeni Suriye yönetimine desteklerini yineleyen heyet, ABD'nin, çözülmesi gereken sorunlar ve zorluklar karşısında Suriye'nin yanında olacağını belirtti.

Heyet, özellikle "Suriye'nin kuzeydoğusundaki meseleler" gibi konularda, istikrarı güçlendirme, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve tüm Suriye halkının bileşenlerini kapsayıcı temsil sağlamaya yönelik atılan somut adımlara destek verdiğini kaydetti.

ABD vatandaşı Travis Timmerman da dahil olmak üzere tutukluların serbest bırakılması çabalarını takdir eden heyet, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice için sürdürülen arama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Heyet, mevcut dönemin iyi yönetilmesini ve Suriye Savunma Bakanlığı ile Birleşik Suriye Ordusunun oluşturulmasına yönelik atılan yapıcı adımları da takdir ettiğini belirtti.

Her iki taraf, yaşananları Suriye halkı için "tarihi bir zafer" olarak tanımladı.

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk kez bir ABD heyeti dün Şam'ı ziyaret etmişti.