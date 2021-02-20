Hadis alimi Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Muhammed Emin Saraç’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Muhammed Emin Saraç kimdir, neden öldü?

Muhammed Emin Saraç'ın hayatı ve biyografisi gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından biri olan hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın vefat haberinin ardından birçok taziye mesajı paylaşıldı. Bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş adamı Fatih Saraç’ın babaları Muhammed Emin Saraç'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Peki, Muhammed Emin Saraç kimdir, neden öldü? Hadis alimi Muhammed Emin Saraç Hoca nereli? İşte detaylar..

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

1929 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinin Tanoba kasabasında doğan Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden gelmiştir.

Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösterilmekteydi.

Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Emin Saraç, 1940-1943 yılları arasında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okumuştur.

1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderilmiştir. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etmiştir.

Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başlayan Saraç, Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitmiştir. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okuyan Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den almıştır.

Emin Saraç, Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kalmış ve bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etmiştir.

Saraç, İstanbul'da kaldığı yıllarda Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı'l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu'l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir'ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü'l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okumuştur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

‘’Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.’’