Muhammed Emin Saraç'a veda

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç, Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede cuma günü yaşamını yitirmişti.

Koronavirüsü atlatan fakat yaşlılığa bağlı sebeplerden yaşamını yitiren 92 yaşındaki Saraç için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SEVENLERİNİN OMZUNDA CAMİYE TAŞINDI

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü.

Saraç'ın cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop gibi isimler de katıldı.

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