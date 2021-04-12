Euro
9.7201
0.03%
Dolar
8.1529
0.04%
Altın
453.99
-0.01%
Borsa
1.376
-1.24%
Bitcoin
488.152
-1.17%
EXEN Coin
23.60
2.34%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46
    Muhammed Menfi'nin Türk büyükelçiyi kabulünde dikkat çeken görüntü

    Muhammed Menfi'nin Türk büyükelçiyi kabulünde dikkat çeken görüntü

    Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'la görüşmesindeki saygılı tavrı, akıllara Draghi ve Miçotakis karşısındaki oturuşunu bir kez daha getirdi.
    • AA
    • 12.04.2021 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği destek etkisini göstermiş, darbeci Hafter ağır bir yenilgiye uğratılmıştı.

    Hafter'e destek veren Yunanistan ve İtalya, daha sonra Libya'nın meşru hükümetiyle görüşmüştü.

    DRAGHİ VE MİÇOTAKİS KARŞISINDAKİ OTURUŞ DİKKAT ÇEKTİ

    Yapılan görüşmelerde Libya'da geçici yönetimin başkanlığına seçilen Muhammed Menfi'nin bacak bacak üstüne atması ve rahat tavırları dikkat çekmiş, Türkiye'nin desteğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştı.

    Geçtiğimiz gün ise Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Muhammed Menfi'ye güven mektubunu takdim etti.

    Muhammed Menfi nin Türk büyükelçiyi kabulünde dikkat çeken görüntü #1

    MENFİ'DEN TÜRK BÜYÜKELÇİYE 'SAYGILI TAVIR'

    Yapılan görüşmede Menfi'nin Türk Büyükelçi Kenan Yılmaz karşısındaki saygılı tavrı, dikkat çekti.

    Menfi'nin Miçotakis ve Draghi'yle yaptığı görüşmedeki tavrının Kenan Yılmaz'a gösterilmemesi, iki ülke arasındaki sağlam bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

    Muhammed Menfi nin Türk büyükelçiyi kabulünde dikkat çeken görüntü #2

    Muhammed Menfi nin Türk büyükelçiyi kabulünde dikkat çeken görüntü #3

    Muhammed Menfi'nin, Draghi ve Miçotakis karşısında rahat tavırları dikkat çekti

    Muhammed Menfi nin Türk büyükelçiyi kabulünde dikkat çeken görüntü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir