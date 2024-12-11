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Haber Merkezi

Mart 2011’deki bir duvar yazısıyla başladı her şey…

O dönem ortalık Arap Baharı ile kavruluyordu. Ülkelerini uzun yıllardır yöneten diktatörlere karşı halk ayaklanmıştı.

OLAYLAR İÇ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Suriye’nin güneyinde bulunan Dera’da iddiaya göre bir grup öğrencinin "Ey doktor… Şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan olaylar kısa sürede iç savaşa dönüştü.

8 Aralık 2024 itibarıyla Suriyeli muhalifler başkent Şam’da kontrol sağladı. Ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

ESAD SIĞINMACI OLDU

Devlet Başkanı Esed ülkeden kaçtı, Rus basınına göre ailesiyle birlikte Moskova’ya sığındı.

VİRAL OLDU

Süreç tüm dünyanın gözü önünde yaşanırken bu kez herkesi gülümseten bir video viral oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SESİNİ TAKLİD EDİYOR

İstanbul'da yaşayan Muhammed Nur Nahya, uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses ve mimiklerini taklid ediyor.

Sosyal medyada yayınladığı parodi videolarla gündem olan Muhammed Nur Nahya, gündeme ilişkin bir video daha yayınladı.

ÜMİT ÖZFAĞ'A 'CUMHUR TURİZM' GÖNDERMESİ

Nahya, son videosu üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a gönderme yaptı.

Nahya, 'Cumhur Turizm' başlığıyla yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyelileri otobüse bindirirken telefonda Ümit Özdağ ile konuştuğu bir sahneyi canlandırdı.

İZLEYENLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ

Nahya'nın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken izleyenleri tebessüm ettirdi.