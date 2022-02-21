Muhammet Emin Akbaşoğlu: Fransa'da bir poşet, 750-800 euroya doluyor

Dünya ülkelerindeki enflasyon oranının yüksekliğine dikkat çekmek isteyen AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Türkiye karşılaştırmalı enflasyon hesabı, tartışmalara neden oldu.

Türkiye'de enflasyon oranlarıyla birlikte artan gıda fiyatlarıyla hane ve iş yerlerine gelen fahiş faturalar, kamuoyunun gündemine oturdu.

Gıdadan akaryakıta elektrikten doğalgaz faturalarına kadar birçok kalemde peş peşe uygulanan zamların geri alınması için protestolar başlarken konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün gece Habertürk TV canlı yayınında ekonomik değerlendirme yaptı.

ENFLASYON HESABI

Kübra Par ile Açık ve Net programına çıkan Akbaşoğlu, Türkiye’de ekonomik krizin küresel nedenlerinin olduğunu anlatarak bu düşüncesini, Avrupa’da artan enflasyon oranlarıyla desteklemek istedi. Ancak Akbaşoğlu'nun yanlış enflasyon hesabı tartışmalara neden oldu.

Muhammet Emin Akbaşoğlu: Fransa'da bir poşet, 750-800 Euro'ya doluyor VİDEO

FRANSA'DA ALMANYA'DA BİR POŞET 750 EUROYA DOLUYOR

Türkiye'deki enflasyonu Avrupa'daki enflasyonla karşılaştırmak isteyen Akbaşoğlu, "Sıkıntıları görmüyor değilim, yaşadıklarımızı Avrupa ile Amerika ile bütün dünya ile kıyas etmek zorundayız. Sonuç itibarıyla bunun sadece Türkiye'yi etkileyen bir sıkıntı ve kriz olmadığını dolayısıyla Fransa'da, Almanya'da 150 euroya dolan bir poşet, bugün 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 1'lerin altındayken enflasyon 6-7 kat artmış." deyince araya Kübra Par girdi.

“Yüzde 6-7 artıyorsa 6-7 kat artmış olmaz ama” diyen Kübra Par’a karşılık Akbaşoğlu ise düşüncesinde ısrar etti.