Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne ait görseller paylaşıldı

Baykar'ın bayram hediyesi olarak duyurduğu, MİUS projesinin kavramsal tasarım görselleri büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türkiye, hava savunma sistemleri üzerindeki çalışmalarında büyük hız kazandı.

Türk Savunma Sanayii'nin son projesi ise; 2023’te ilk uçuşunu yapması hedeflenen ve Türkiye için insansız savaş uçakları alanında bir kilometre taşı olacak Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)...

BAYRAM HEDİYESİ

Geçtiğimiz günlerde Baykar Savunma’nın Twitter hesabından “Bayram hediyesi yükleniyor, 20 Temmuz’u bekleyin…” ifadeleriyle yapılan paylaşımda yeni bir insansız hava aracı tasarımı yer almıştı.

Bugün ise o bayram hediyesi paylaşıldı.

Baykar, sosyal medya hesabından, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.

TASARIM GÖRSELLERİ

Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz."